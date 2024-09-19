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Venezuela'da Seçim Krizi: Gonzalez ve Maduro'nun Çatışması

Venezuela'da muhalif Edmundo Gonzalez, Maduro'nun zaferini tanımaya zorlandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:35
Venezuela'da Seçim Krizi: Gonzalez ve Maduro'nun Çatışması

Venezuela'da Seçim Tartışmaları Devam Ediyor

Venezuela'da temmuz ayında yapılan başkanlık seçimlerinde muhalefet lideri Edmundo Gonzalez, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun zaferini kabul etmeye "zorlandığını" belirtti.

İspanya'dan Gönderdiği Mesaj

Gonzalez, BBC'ye yaptığı açıklamada, İspanya'daki sığınma yerinden gönderdiği bir video mesajında, Caracas'taki İspanyol Büyükelçiliğinde saklanırken Maduro'nun yardımcılarının kendisine bir mektup imzalatmaya çalıştığını ifade etti. Gonzalez, "Ya imzalayacaktım ya da sonuçlarına katlanacaktım. O noktada özgürlüğümün hapiste olmamdan daha değerli olabileceğini düşündüm." dedi.

Mektup ve İddialar

Gonzalez, imzaladığı mektubu "değersiz" olarak nitelendirerek, milyonlarca Venezuelalının oyuyla seçildiğini ve görevine sadık kalma sözü verdiğini dile getirdi.

Rodriguez'in Yanıtı

Maduro'nun müttefiki ve Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez, Gonzalez'in mektubu kendi isteğiyle imzaladığını savundu. Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, Gonzalez'e iddialarını geri alması için 24 saat süre tanıdı. Rodriguez, aksi takdirde Gonzalez'in iddialarını çürüten ses kayıtlarını yayınlayacağını belirtti. Rodriguez, "Eğer baskı altında imza attıysanız, kızlarınızdan biri neden hala Venezuela'da barış içinde yaşıyor?" diyerek, Gonzalez'in iddialarına karşı çıktı.

Seçim Sonuçları ve Uluslararası Tepkiler

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada Maduro'nun %51,20 oyla üçüncü kez başkan seçildiğini duyurmuştu. Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddettiklerini belirtmişti. Bunun yanı sıra, İspanya hükümeti, seçimlerin sonuçları "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanana dek açıklanan sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurdu ve Avrupa Birliği içerisinde Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara öncülük edeceğini belirtti.

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