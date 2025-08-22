DOLAR
Venezuela'dan DEA Direktörü Terry Cole'e Sert Tepki

Delcy Rodriguez, DEA Direktörü Terry Cole'un 'narko-terörist devlet' suçlamalarını 'temelsiz' ve 'itibarı lekeleyici' olmakla eleştirdi.

Delcy Rodriguez, Cole'un suçlamalarını 'temelsiz medya kampanyası' olarak nitelendirdi

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD Uyuşturucu Kontrol İdaresi (DEA) Direktörü Terry Cole'un ülkesine yönelik 'narko-terörist devlet' suçlamalarına sert tepki gösterdi.

Rodriguez, Venezuela basınına yaptığı açıklamada Cole'un iddialarının temelsiz bir medya kampanyasından ibaret olduğunu belirtti.

'DEA'nın kendi belge niteliğindeki kanıtları, Cole'un iddialarını çürütmektedir. Resmi değerlendirmelerdeki bu kritik ihmal, son iddiaların ardındaki çelişkiyi ve kötü niyeti ortaya koyuyor. Suçlamalar tamamen güvenilirlikten ve teknik temelden yoksundur. Tek amaçları, Venezuela’nın uluslararası alandaki itibarını lekelemektir.'

Rodriguez, ayrıca DEA'nın dünyadaki en büyük uyuşturucu kartelini oluşturduğunu savundu ve 'Sayısız belge ve kanıt bunu desteklemektedir. DEA, tarih boyunca küresel ölçekte uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına karışmakla suçlanmıştır. Bu nedenle barışçıl ve egemen bir ülkeyi suçlama konusunda hiçbir ahlaki yetkiye sahip değildir.' dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine işaret eden Rodriguez, 'Bir kurgu üretiyorlar, Venezuela'ya yönelik saldırıyı meşrulaştırmayı ve ülkenin muazzam enerji kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlıyorlar.' değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın her türlü tehdide karşı kararlı ve sarsılmaz bir duruş sergileyeceğini vurgulayan Rodriguez, 'Venezuela, halkının toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve tarihi onurunu kararlılıkla savunmayı bilecek. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler ve birleşmiş halk, her türlü saldırıya karşı hazırlıklıdır.' ifadelerini kullandı.

Venezuela basınına göre, DEA Direktörü Terry Cole, Fox News kanalına verdiği röportajda Venezuela'nın 'narko-terörist bir devlet' haline geldiğini öne sürmüştü. Cole, Karacas yönetiminin Kolombiya'daki FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) ve ELN (Ulusal Kurtuluş Örgütü) ile işbirliği yaparak Meksika kartellerine kokain sevk ettiğini, bu kartellerin de uyuşturucuyu ABD'ye sokmaya devam ettiğini iddia etmişti.

