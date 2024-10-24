Venezuela, Meksika, Kolombiya ve Küba TUSAŞ'a Yönelik Saldırıyı Kınadı

Uluslararası Kınama: TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı

Venezuela, Meksika, Kolombiya ve Küba, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesisine düzenlenen terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

Venezuela’nın Açıklaması

Venezuela hükümeti, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, saldırının Türkiye halkının huzurunu bozmayı amaçladığını belirtti. "Venezuela, bu menfur eylemin cezasız kalmaması adına Türkiye’ye destek olmayı taahhüt eder," ifadelerine yer verildi. Ayrıca, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi. Hükümet, terörizmi ve sivil halka korku salmayı hedefleyen tüm şiddet eylemlerine karşı olduğunu vurguladı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan Mesaj

Meksika Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TUSAŞ’a yönelen bu terör saldırısı kınandı. Ayrıca, "Yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı sunar, yaralılara acil şifalar dileriz," ifadesi yer aldı.

Kolombiya ve Küba'nın Yanıtı

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, TUSAŞ’a gerçekleştirilen "alçakça" saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yaralıların biran önce sağlıklarına kavuşması dileğinde bulunuldu.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Küba, Ankara’daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve Türkiye halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim," dedi.