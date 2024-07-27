Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda Önemli Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi de dahil olmak üzere, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddesi daha kabul edildi.

Kanun Teklifinin Maddeleri

Kabul edilen maddelere göre, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde devreden KDV ve iade hakkının, 5 takvim yılı kriteri veya zaman aşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin verilecek.

Mükellefler, KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi durumunda, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak kabul edilecektir.

Ayrıca, mükelleflerin KDV iadeleri doğru bir şekilde yapılacak, ve haksız KDV iadesine yol açılmasının önüne geçilecektir. Kanun, iade taleplerinin vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilmesini ifade etmektedir.

Dış Yardımlara KDV İstisnası

Yabancı devletler tarafından deprem yardımları kapsamında yapılacak taşınmaz teslimlerine KDV istisnası sağlanacaktır. 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası, genel bütçeli kamu idareleri ile yabancı devlet kurumları arasında imzalanacak protokol çerçevesinde, konut, iş yeri, okul gibi taşınmazların inşasına yönelik teslimler KDV’den muaf tutulacaktır.

Diğer Düzenlemeler

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kuruluşların yurt içine yaptıkları satışların gelir ve kurumlar vergisi istisnası kaldırılacaktır.

Ayrıca, Türk Kızılayı çalışanlarının emeklilik aylıkları, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkların kesilmesine sebep olmayacaktır.

Meclis Önerileri ve Diğer Gelişmeler

Kanun teklifi üzerindeki görüşmeler esnasında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Meclis’e davet edilmesini önerdi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise daha önce davet gönderildiğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimin saat 14.00'te yeniden toplanacağını duyurdu ve görüşmelerde, Türkiye ile Somalia arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Somali'deki görev süreleri ele alınacağını belirtti.