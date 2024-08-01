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Vesim Ebu Şaban'ın Hayatı ve Tahran'daki Suikast

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin koruması Vesim Ebu Şaban, İran'da suikasta uğradı. Ebu Şaban'ın hayatı ve kariyeri.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:27
Vesim Ebu Şaban'ın Hayatı ve Tahran'daki Suikast

Vesim Ebu Şaban: Hamas Liderinin Gölgesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin uzun yıllar süren koruması Vesim Ebu Şaban, 2019 yılına kadar Kassam Tugayları içinde görev yaparken, hayatı boyunca Heniyye’nin yanından ayrılmadı. Ebu Şaban, geçtiğimiz günlerde Tahran'da meydana gelen suikastte hayatını kaybetti hayranları ve dostları tarafından derin bir üzüntüyle anılmakta.

Suikast ve Taziye Mesajları

Ebu Şaban, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrarken, Hamas Olaydan sonra "Ebu Enes" lakabıyla tanınan 36 yaşındaki korumaları için taziye mesajı yayımladı. Ebu Şaban, hayatının büyük bir bölümünü Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nda savaşçı olarak geçirdi ve birçok üst düzey liderin korumasını üstlendi.

Vesim Ebu Şaban Kimdir?

Ebu Şaban, 1988 yılında Gazze'nin Tel Hava Mahallesi'nde doğdu. İslam Üniversitesi'nden Şeriat ve Hukuk alanında mezun oldu. Çevresi tarafından sevilen ve dindar olarak bilinen Ebu Şaban, evli ve dört çocuk babasıydı. 2009 yılında İsrail'in Gazze'yi bombalaması sonucunda hayatını kaybeden ilk Hamas İçişleri Bakanı Said Sıyam’ın da korumalığını yapmıştı.

Kassam Tugayları'ndaki Başarıları

Ebu Şaban, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın seçkin birimlerine liderlik etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile birlikte, 2019 yılına kadar Kassam Tugayları içinde kritik görevlerde bulundu. 2014'te Gazze'de yaşanan çatışmalarda İsrail ordusuna karşı büyük bir eylem gerçekleştirdi.

İran ve Hamas'ın Suikast Üzerine Açıklamaları

Tahran'daki saldırının ayrıntıları, İran Devrim Muhafızları Ordu tarafından açıklandı. Hem İran hem de Hamas, bu suikastı İsrail’e atfederken, İsrailli yetkililerin sessiz kaldığı belirtildi. Bu olay, bölgedeki dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Sonuç

Vesim Ebu Şaban, İsmail Heniyye'nin güvenliğini sağlayarak hayatını adadığı bir lider olarak anılmaya devam edecek. Hayatı, cesareti ve bağlılığıyla birçok insana ilham kaynağı oldu.

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