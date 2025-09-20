Veysel Karani'nin 58'nci Kuşak Torunu Gülden Samir İstanbul'da Defnedildi

Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu Gülden Samir için Hırka-i Şerif Camii'nde cenaze töreni düzenlendi; naaşı Edirnekapı Şehitliği aile kabristanına defnedildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:29
Veysel Karani'nin 58'nci Kuşak Torunu Gülden Samir İstanbul'da Defnedildi

Veysel Karani'nin 58'nci Kuşak Torunu Gülden Samir İstanbul'da Defnedildi

Cenaze Hırka-i Şerif Camii'nde kılındı

Gülden Samir, Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu olarak İstanbul'da toprağa verildi.

Cenaze töreni Hırka-i Şerif Camisi'nde düzenlendi. Tören sırasında merhumun oğlu Barış Samir ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan İstanbul Valisi Davut Gül de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Gülden Samir'in naaşı Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Hayatını kaybeden Veysel Karani'nin 58. kuşaktan torunu Gülden Samir için Hırka-i Şerif Camisinde...

Hayatını kaybeden Veysel Karani'nin 58. kuşaktan torunu Gülden Samir için Hırka-i Şerif Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Samir için Hırka-i Şerif Camisinde düzenlenen cenaze töreninde oğlu Barış Samir ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Hayatını kaybeden Veysel Karani'nin 58. kuşaktan torunu Gülden Samir için Hırka-i Şerif Camisinde...

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçmakdere'de Hafta Sonu Yamaç Paraşütü
2
Adalet Bakanı Tunç Antalya'da: 'Yargıya Karalama Kampanyası Yapılıyor'
3
Antalya Manavgat'ta Otobüs Durağında Bir Kişi Ölü Bulundu
4
Köyceğiz'de Orman Yangınına Müdahale İkinci Günde
5
İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri Üçkuyular'da Devam Ediyor
6
Kağıthane'de iş yeri yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
7
AWS TEKNOFEST'te Gençlere Bulut Teknolojileriyle İlham Veriyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü