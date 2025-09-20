Veysel Karani'nin 58'nci Kuşak Torunu Gülden Samir İstanbul'da Defnedildi

Cenaze Hırka-i Şerif Camii'nde kılındı

Gülden Samir, Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu olarak İstanbul'da toprağa verildi.

Cenaze töreni Hırka-i Şerif Camisi'nde düzenlendi. Tören sırasında merhumun oğlu Barış Samir ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan İstanbul Valisi Davut Gül de aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Gülden Samir'in naaşı Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Hayatını kaybeden Veysel Karani'nin 58. kuşaktan torunu Gülden Samir için Hırka-i Şerif Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Samir için Hırka-i Şerif Camisinde düzenlenen cenaze töreninde oğlu Barış Samir ile yakınları taziyeleri kabul etti.