Vezirköprü'ye Engelli Bireyler İçin Yeni Sosyal Tesis Müjdesi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında duyuruldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, engelli bireylerin sosyal yaşamını güçlendirecek yeni bir tesisin yapılacağı açıklandı.

Vezirköprü Engelliler ve Ailelerine Destek Derneği Başkanı Semra Ersoy, derneğin kısa sürede kaydettiği ilerlemelere vurgu yaparak programa katılan davetlilere teşekkür etti.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, yapılacak tesise ilişkin bilgi vererek "Engelliler Parkı üzerinde planladığımız bu tesise kısa süre içinde başlayacağız. Tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz" dedi. Başkan Gül'ün açıklaması, ilçede erişilebilirlik ve sosyal destek alanlarında atılacak adımların sinyalini verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır ise kurum olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya programın önemine işaret ederek "Bu tür programlar sorunların istişare edilmesi açısından çok önemli. İlçemizde engelleri kaldırmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor, inşallah devam edecek" diye konuştu.

Yetkililer, planlanan sosyal tesisin ilçedeki engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediğini ve çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını belirtti.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİKLER GÜNÜ NEDENİYLE VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ İLE VEZİRKÖPRÜ ENGELLİLER VE AİLELERİNE DESTEK DERNEĞİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN PROGRAMDA VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI MURAT GÜL, ENGELLİ BİREYLER İÇİN YENİ BİR SOSYAL TESİS YAPILACAĞINI DUYURDU.