VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025-2026 burs başvuruları başladı. Ortaöğretim 1 Ekim-15 Ekim, yükseköğretim 21 Ekim-31 Ekim; üniversitelilere aylık 3.000 TL.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:19
VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

VGM'den 2025-2026 İçin Karşılıksız Burs Başvuruları Açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan karşılıksız burs programı için beklenen başvuru dönemi resmen başladı. Hem ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki ortaöğretim öğrencileri hem de ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim öğrencileri programa başvurabilecek.

Ortaöğretim Başvuruları: Son Gün 15 Ekim

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için başvurular 1 Ekim itibarıyla açıldı ve başvuru ekranı 15 Ekim'de kapanacak. Başvurularını bu tarihe kadar tamamlamayan öğrenciler, bu yılki burs hakkını kaybedecek. Değerlendirme sonucu uygun görülen ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 1.250 TL tutarında geri ödemesiz burs verilecek.

Yükseköğretim Başvuruları: 21 Ekim - 31 Ekim

Ön lisans ve lisans öğrencileri için başvuru süreci 21 Ekim'de başlayacak ve son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklandı. Bu kapsamda yükseköğretim öğrencilerine de 9 ay boyunca, aylık 3.000 TL karşılıksız burs ödemesi yapılacak.

Başvurular Nereden Yapılır?

VGM başvuruları yalnızca kurumun resmi adresi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru formu, ilan edilen tarihlerde aktif hale gelecek; formun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerekiyor. Ailenin gelir durumu, okuyan kardeş sayısı ve diğer sosyal bilgiler değerlendirilmeye dahil ediliyor.

VGM Burs Programının Kapsamı ve Önemli Tarihler

VGM bursu; Türkiye'deki resmi okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alan ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsıyor. Bursların amacı, öğrencilerin kırtasiye, ulaşım ve diğer temel eğitim giderlerine katkı sağlamaktır.

Burs Miktarları ve Süresi:
Ortaöğretim: Aylık 1.250 TL (9 ay, karşılıksız).
Yükseköğretim: Aylık 3.000 TL (9 ay, karşılıksız).

Önemli Tarihler:
Ortaöğretim Başvuruları: 1 Ekim - 15 Ekim.
Yükseköğretim Başvuruları: 21 Ekim - 31 Ekim.

Başvurularını yapacak öğrenciler ve veliler, son tarihlere dikkat ederek başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: 'Türkçe Kolay Dil' ile Öğrenme Güçlüğünde Erişim Kolaylaşacak
2
Osaka 2025 Expo: Japonya'da 55 Yıl Sonra Açılan Fuar 25 Milyon Ziyaretçiye Ulaştı
3
Tekirdağ'da Denetimli Serbestlik Kurslarıyle 100 Yükümlü Meslek Ediniyor
4
Ağrı'da Hatice Sarıgül'den Dünya Kız Çocukları Günü'nde Köy Kızlarına Restoran Daveti
5
Taşcıer: Sayıştay'ın 2024 SGK Raporu — 50 milyarlık tecil görünmüyor
6
Adana'da Kafeye Av Tüfeğiyle Saldırı Güvenlik Kamerasında
7
İstanbul'da 'Tatil Yıldızı' Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Tutuklandı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi