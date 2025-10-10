VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

VGM'den 2025-2026 İçin Karşılıksız Burs Başvuruları Açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan karşılıksız burs programı için beklenen başvuru dönemi resmen başladı. Hem ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki ortaöğretim öğrencileri hem de ön lisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim öğrencileri programa başvurabilecek.

Ortaöğretim Başvuruları: Son Gün 15 Ekim

Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için başvurular 1 Ekim itibarıyla açıldı ve başvuru ekranı 15 Ekim'de kapanacak. Başvurularını bu tarihe kadar tamamlamayan öğrenciler, bu yılki burs hakkını kaybedecek. Değerlendirme sonucu uygun görülen ortaöğretim öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 1.250 TL tutarında geri ödemesiz burs verilecek.

Yükseköğretim Başvuruları: 21 Ekim - 31 Ekim

Ön lisans ve lisans öğrencileri için başvuru süreci 21 Ekim'de başlayacak ve son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklandı. Bu kapsamda yükseköğretim öğrencilerine de 9 ay boyunca, aylık 3.000 TL karşılıksız burs ödemesi yapılacak.

Başvurular Nereden Yapılır?

VGM başvuruları yalnızca kurumun resmi adresi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru formu, ilan edilen tarihlerde aktif hale gelecek; formun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerekiyor. Ailenin gelir durumu, okuyan kardeş sayısı ve diğer sosyal bilgiler değerlendirilmeye dahil ediliyor.

VGM Burs Programının Kapsamı ve Önemli Tarihler

VGM bursu; Türkiye'deki resmi okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alan ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsıyor. Bursların amacı, öğrencilerin kırtasiye, ulaşım ve diğer temel eğitim giderlerine katkı sağlamaktır.

Burs Miktarları ve Süresi:

Ortaöğretim: Aylık 1.250 TL (9 ay, karşılıksız).

Yükseköğretim: Aylık 3.000 TL (9 ay, karşılıksız).

Önemli Tarihler:

Ortaöğretim Başvuruları: 1 Ekim - 15 Ekim.

Yükseköğretim Başvuruları: 21 Ekim - 31 Ekim.

Başvurularını yapacak öğrenciler ve veliler, son tarihlere dikkat ederek başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır.