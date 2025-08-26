DOLAR
Victoria'da Porepunkah'ta Silahlı Çatışma: 2 Polis Öldü, 1 Yaralı

Victoria'nın Porepunkah yakınında bir mülkte çıkan çatışmada 2 polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı; saldırgan henüz yakalanmadı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:56
Victoria'da Porepunkah'ta silahlı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

Arama emri uygulanırken çatışma çıktı, saldırgan aranıyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde kırsal bir arazide düzenlenen operasyonda ağır bir olay yaşandı. ABC News'un aktardığına göre, Porepunkah şehrindeki bir mülkte uygulanan arama emri sırasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. Yetkililer, yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Saldırgan henüz yakalanamadı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

