Vietnam, Bağımsızlığının 80. Yılını Görkemli Askeri Geçitle Kutladı

Hanoi ve Cam Ranh'de kapsamlı törenler düzenlendi

Vietnam, ülkenin bağımsızlığını ilan edişinin 80. yıl dönümünü son yılların en büyük askeri geçit töreniyle kutladı.

Başkent Hanoi'deki Ba Dinh Meydanında düzenlenen gösteriler, 1945'te Fransız sömürgesinden kurtuluşun yıl dönümü anısına yapıldı. Binlerce kişi başkent sokaklarını doldurdu; tanklar, zırhlı araçlar ve 16 bin asker Vietnam bayrakları eşliğinde yürüdü.

Ayrıca, Cam Ranh kenti açıklarında ilk kez tüm donanma unsurlarının yer aldığı bir deniz geçit töreni gerçekleştirildi. Törene savaş gemileri, denizaltılar, helikopterler ve deniz uçakları katıldı.

Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, törende bağımsızlık savaşında hayatını kaybedenleri andı. To Lam, törende 'Dünyadaki tüm ülkelerle güvenilir bir dost ve ortak olmak istiyoruz.' ifadesini kullanarak Hanoi'nin bağımsızlığından ödün vermeyeceğini vurguladı.