Viktor Orban'dan Avrupa Parlamentosu'nda Sert Yanıtlar

Viktor Orban'dan Sert Eleştirileri Yanıtlama

Macaristan'ın Dönem Başkanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kendisini eleştirenlerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Strazburg'da düzenlenen oturumda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren Orban, AB'nin Ukrayna'daki yanlış politikalara derhal son vermesi gerektiğini vurguladı.

Politik Çatışmalara Son Verin

Orban, "Siz saldırırsanız, biz de kendimizi savunuruz. Bu durumu parti içi bir çatışmaya dönüştürmeniz son derece talihsiz. Ülkemi savunmaya devam edeceğim." diyerek tepki gösterdi.

İki Yüzlülük Suçlamaları

Von der Leyen'in Macaristan'a yönelik eleştirilerini "iki yüzlülük" olarak nitelendiren Orban, diğer Avrupa ülkelerinde açıklanan Rus çalışan sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtti. Orban, "Almanya'da 300 bin Rus çalışıyor. Beni eleştiriyorsunuz, bu adil mi?" ifadelerini kullandı.

Stratejilerimizi Gözden Geçirmeliyiz

Ukrayna ile ilgili yorumlarında, AB'nin mevcut stratejisini değiştirmesi gerektiğini yineleyen Orban, "Ukrayna cephesinde kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Eğer kazanmak istiyorsak stratejimizi gözden geçirmeliyiz." dedi.

Yaptırım Sorunları

Orban, Avrupa'nın bazı ülkelerinin yaptırımları delerek Rusya ile ticareti sürdürmekte olduğunu belirtti ve "AB, Rusya'dan daha fazla enerji alıyor. Bu bir ikiyüzlülük!" şeklinde konuştu.

Sonuçlar

Von der Leyen, Orban'ın eleştirilerine yönelik yanıtını verdikten sonra oturumdan erken ayrıldı. Bu durum, bazı milletvekillerinin eleştirilerine hedef oldu. Orban, önümüzdeki dönem için AB'nin yapıcı bir strateji ile bir araya gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.