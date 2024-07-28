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Viktor Orban Olimpiyatları Eleştirdi: ‘Ahlak Yok’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Paris Olimpiyatları'nın açılışını ve Batı'nın ulus devlettin yerini almasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:37
Viktor Orban Olimpiyatları Eleştirdi: ‘Ahlak Yok’

Viktor Orban'dan Paris Olimpiyatları'na Sert Eleştiri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışında gerçekleştirilen gösterileri eleştirerek, Batı'nın ulus devlet anlayışını sorguladı. Orban, "Batılılar, ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Bu durum, ortak bir kültür ve toplumsal ahlakın da varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görecektiniz," dedi.

Baile Tusnad'daki Konuşması

Romanya'daki Macarların yoğunlukta yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen etkinlikte Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı, yaklaşan ABD seçimleri ve Olimpiyatlarla ilgili kendi görüşlerini paylaştı. Ulus devletlerin İncil'e dayalı bir temeli olduğuna dikkat çeken Orban, "Ulus devletler yaradılış düzeninin bir parçasıdır. Kıyamet geldiğinde uluslar da yargılanacak," ifadelerini kullandı.

Batı'nın Dönüşümüne Dikkat Çekti

Orban, Batı'nın göç konusundaki görüşlerinin kendi düşüncesinden farklı olduğunu belirterek, "Dünya değişti. Geçmişte her şey Batı tarzında değişiyordu, ama artık durum böyle değil. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor," dedi. Yaklaşık 500 yıldır süren Batı merkezli dünya sisteminin etkisini kaybettiğini ileri sürdü.

Barış Yanlısı Avrupa Vurgusu

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair yorumlar da yapan Orban, savaşı sona erdirmek için gerçekleştirdiği görüşmelerin etkisini vurguladı. "Barış yanlısı bir Avrupa'ya doğru gidiyoruz," diyen Orban, Avrupa'nın barış için gerekli adımları atması gerektiğini belirtti. "Ukraynalılar üzerine düşeni yaptı, şimdi Avrupalıların geç olmadan akıllarını başına alması gerekiyor. Eğer Avrupa barış yanlısı bir politikaya dönmezse, Trump'ın zaferi sonrası durumunu kabul etmek zorunda kalacak," değerlendirmesiyle dikkat çekti.

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