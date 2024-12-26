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Vinç Kazası: 2 İşçinin Ölümü ile İlgili 2 Sanığa Davada Hapis İstemleri

Adana'da kule vinçten düşen malzeme sonucu ölen 2 işçi için vinç operatörü ve iş yeri yetkilisine hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:42
Vinç Kazası: 2 İşçinin Ölümü ile İlgili 2 Sanığa Davada Hapis İstemleri

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemesi altında kalan iki işçinin ölümüne dair önemli bir dava süreci başladı. 21 Eylül'de meydana gelen kazada, inşaat malzemesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden işçiler Erdal Sağır ve Tahir Çeri için tutuklu vinç operatörü Murat D. ile tutuksuz iş yeri yetkilisi Yakup D. hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 15’er yıl hapis talep edildi.

Olay, Atakent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta gerçekleşti. İddianameye göre, vinç operatörü Murat D. tarafından kullanılan kule vinçteki demir sepetin halatının kopması, inşaat malzemesinin işçilerin üzerine düşmesine neden oldu. Ölen işçilerin aileleri, bu trajik olayın sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor.

İddianamede, olayla ilgili bilirkişi raporu ve sanıkların kusurlu olduğu belirtiliyor. Murat D. ve Yakup D.'nin asli kusurlu olduğu, ölen işçilerin ise tali kusurlu olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Gelecek günlerde mahkeme tarafından sanıkların yargılanmasına başlanacak.

Olayın ardından, vinç operatörü Murat D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iş yeri yetkilisi Yakup D. serbest bırakılmıştı.

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