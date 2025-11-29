Virat Gemisi Türkeli'ye Çekiliyor — Kastamonu Açığında Hasar

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet alan ve gövdesinde hasar bulunan 'Virat' isimli petrol gemisini Türkeli Demir Sahası'na çekmek için çalışma başlatıldı.

Olayın Seyri

Gemiye dün akşam saatlerinde isabet edilmiş; sabah saatlerinde ise insansız deniz araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulmuştu. Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.

Operasyon Detayları

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesi için çalışmanın başlatıldığı bildirildi. Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Virat gemisine ilişkin son durum: Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.5’te başlamış olup gemi Türkeli’ye, tahmini 1 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00’te varacaktır. Süreç takip edilmektedir'

Operasyon ve geminin durumu yetkililerce takip edilmeye devam ediyor.

