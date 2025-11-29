VIRAT Gemisinde Personel Terk Talebi Yok — Denizcilik Genel Müdürlüğü

VIRAT gemisinde personel gemiyi terk etmedi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisiyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kurum, olayda acil bir durum veya yangın bulunmadığını ve mürettebatın gemiyi terk etme talebi olmadığını bildirdi.

Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır. Personelin gemi terk talebi yoktur.

Olası bir gelişmeye karşılık Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir, ifadeleri paylaşıldı.

KAIROS gemisine müdahale sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Karadeniz açığında bildirilen bir diğer olayla ilgili bilgi verdi. Bakanlık, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın ihbarı alınan ’KAIROS’ isimli gemide devam eden yangına müdahale edildiğini açıkladı.

NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz ve KURTARMA-12 Römorkörümüz müdahale etmektedir, denildi.

