VIRAT Gemisinde Personel Terk Talebi Yok — Denizcilik Genel Müdürlüğü

Denizcilik Genel Müdürlüğü, VIRAT gemisinde yangın veya acil durum olmadığını; personelin gemi terk talebi bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 01:12
VIRAT Gemisinde Personel Terk Talebi Yok — Denizcilik Genel Müdürlüğü

VIRAT gemisinde personel gemiyi terk etmedi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisiyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kurum, olayda acil bir durum veya yangın bulunmadığını ve mürettebatın gemiyi terk etme talebi olmadığını bildirdi.

Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır. Personelin gemi terk talebi yoktur.

Olası bir gelişmeye karşılık Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir, ifadeleri paylaşıldı.

KAIROS gemisine müdahale sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Karadeniz açığında bildirilen bir diğer olayla ilgili bilgi verdi. Bakanlık, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın ihbarı alınan ’KAIROS’ isimli gemide devam eden yangına müdahale edildiğini açıkladı.

NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz ve KURTARMA-12 Römorkörümüz müdahale etmektedir, denildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VIRAT GEMİSİNİN PERSONELİNİN GEMİ TERKİ TALEBİ OLMADIĞI...

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VIRAT GEMİSİNİN PERSONELİNİN GEMİ TERKİ TALEBİ OLMADIĞI AÇIKLANDI

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VIRAT GEMİSİNİN PERSONELİNİN GEMİ TERKİ TALEBİ OLMADIĞI...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
Rize Pazar'da Otomobilin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da otomobil yayaya çarptı — Kaza güvenlik kamerasında
4
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Kitabı Tanıtımı
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Ağırladı
6
VIRAT Gemisinde Personel Terk Talebi Yok — Denizcilik Genel Müdürlüğü
7
Muş Bulanık'ta Silahlı Kavga: 2 Firari Suç Aletiyle Yakalandı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali