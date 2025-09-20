Virginia Başsavcısı Erik Siebert, Trump’ın Baskıları İddiaları Sonrası İstifa Etti

Virginia Başsavcısı Erik Siebert, Trump Baskıları İddialarıyla İstifa Etti

Siebert istifasını ofis personeline e-posta ile duyurdu

Virginia eyaleti Başsavcısı Erik Siebert'in, Başkan Donald Trump'ın New York Başsavcısı Letitia James'e karşı ceza davası açması yönündeki baskıları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Siebert, dün akşam ofisindeki çalışanlara gönderdiği e-postada “Bu akşam, Virginia doğu bölgesi başsavcılığından istifamı istedim.” ifadelerini kullandı.

Siebert e-postasında çalışma arkadaşlarına “her gün uğruna çabaladıkları adalet arayışı” için teşekkür etti ancak istifa gerekçesiyle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Siebert’in görevden ayrılmasının arkasında Başkan Trump’ın Letitia James davasını açması yönündeki baskıları ve bu konuda delil bulamaması iddialarının olduğu öne sürüldü.

Siebert, Ocak ayından bu yana prestijli Doğu Virginia Bölgesi ofisinin vekaleten başsavcılığını yürütüyordu ve ABD Senatosu'nda adaylığının onaylanmasını bekliyordu.

Başkan Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “O ayrılmadı, adaylığını geri çektim ve ben kovdum.” diyerek Siebert’in Virginia eyaleti Demokrat senatörlerinden destek aldığını iddia etti.

Letitia James davasının geçmişi ve mahkeme kararları

New York Başsavcısı Letitia James, Trump ile üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmıştı.

Yargılama sonucu olarak 16 Şubat 2024'te bir yargıç, Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Davayı “siyasi saikle” açıldığını savunan Trump, James’i yolsuzlukla suçlayarak istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü ve James’i ev kredisi dolandırıcılığıyla ilişkilendirdi. Trump, sosyal medya paylaşımında “Herkes New York'u tekrar büyük yapmaya çalışıyor ve bu kaçık sahtekar görevdeyken bu asla yapılamaz.” ifadelerini kullandı.

Siebert’in istifasının ardından gelişmeler ve olası yansımalar, hem Virginia hem de federal siyasette yakından izleniyor.