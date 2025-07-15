Viyana'da 15 Temmuz Anma Programı: Şehitler Unutulmadı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı ile Türk milletinin kahramanlıkları bir kez daha yad edildi. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Anma programına, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ve Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Azad Aslanov gibi önemli isimlerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Program, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı geceye dair görüntülerin gösterimiyle başladı. Büyükelçi Dönmez, o karanlık gecede Ankara'da bulunarak olaylara bizzat tanıklık ettiğini ve farklı siyasi görüşlerden insanların metanetini gördüğünü ifade ederek, "Biz güçlü bir milletiz" dedi.

Dönmez, darbe girişiminin engellenmesiyle birlikte sabah hayatın normale döndüğünü hatırlatarak, "Yeryüzünde bunu böyle yapabilecek başka bir millet yoktur. Bu aziz milletin, Türk milletinin bir mensubu olmaktan onur duyuyorum" sözlerini dile getirdi. Vatandaşların sokaklarda gösterdikleri direnişin demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Büyükelçi Dönmez, devletin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesinin 15 Temmuz'la başlamadığını, bu mücadelenin daha derin ve köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlattı. Konuşmanın ardından, 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinliği, darbe girişimi ve sonrasında yaşananları belgelerle sergileyen fotoğraf sergisiyle devam etti ve katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında 15 Temmuz şehitleri anıldı. Programda, darbe girişimi ve akabinde yaşananları gösteren fotoğraf sergisi, katılımcıların izlenimine sunuldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında 15 Temmuz şehitleri anıldı. Programda, darbe girişimi ve akabinde yaşananları gösteren fotoğraf sergisi, katılımcıların izlenimine sunuldu.