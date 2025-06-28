Viyana'da Filistin'e Destek Gösterisi Gerçekleşti

Viyana'da Filistin’e Destek Gösterisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30'dan fazla sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde düzenlenen Filistin’e destek gösterisi gerçekleşti. Gösteride, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen soykırım protesto edildi.

Yüzlerce Kişi Sokaklarda Yürüdü

Filistin'e destek veren yüzlerce kişi, öncelikle Avusturya Parlamentosu'na, ardından Başbakanlığa doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı. Ayrıca, "Gazze'deki çocuklar da yaşamak istiyor, Avusturya ise buna karşı çıkıyor" ifadeleri de dikkat çekti.

Alman Aktivist Yasemin Acar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Gösterinin dikkat çeken isimlerinden biri de, Gazze’ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan "Madleen" gemisinde bulunan Alman vatandaşı Yasemin Acar oldu. Acar, siyonistlerin ideolojisinin "nefretten" kaynaklandığını vurgulayarak, "Bugün Avusturya, siyasi destek vererek ve yaşananlara sessiz kalarak Filistinlilere karşı süren şiddetin suç ortağıdır" dedi.

Avusturya Hükümeti Eleştirildi

Gösterinin düzenleyicilerinden Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler, Avusturya hükümetinin İsrail'e koşulsuz destek verdiğini belirtirken, "Hükümetimiz soykırımdan sorumludur. Bunu kabul edemeyiz," şeklinde konuştu. Langthaler, İrlanda ve İspanya'nın İsrail'e yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini, ancak Avusturya'nın bunu engellediğini vurguladı.

Langthaler ayrıca, "Batı olmasaydı soykırım yapılamazdı. ABD, Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesi bu konuda sorumluluk taşıyor. Silahlar, Avrupa ve ABD'den geliyor" ifadeleriyle Batılı ülkelerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30'dan fazla sivil toplum kuruluşunun düzenlediği Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım protesto edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30'dan fazla sivil toplum kuruluşunun düzenlediği Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım protesto edildi.