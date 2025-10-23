Viyana'da Göbeklitepe Konferansı: Kazı Bulguları ve Şanlıurfa Mirası

Viyana’daki konferansta Göbeklitepe kazı çalışmaları, Şanlıurfa’nın kültürel mirası ve uluslararası uzmanların sunumları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 23:24
Avusturya’nın başkenti Viyana’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Şanlıurfa ve Göbeklitepe kazı çalışmalarının ayrıntıları uzmanlar tarafından paylaşıldı. Konferans, bölgenin arkeolojik bulgularının insanlık tarihine etkilerini ve Şanlıurfa’nın kültürel önemini gündeme taşıdı.

Konferans ve Katılımcılar

Etkinlik, Viyana Diplomasi Akademisinde gerçekleştirildi. Konferansa; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Barbara Horejs ve Anatolity Vakfı'nın Kurucusu Dr. Cem Kınay katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa için "Şanlıurfa bir şehir değil; medeniyetin beşiği, insanlığın ortak mirasının yaşatıldığı bir hafıza" ifadelerini kullandı. Gülpınar, şehrin farklı kültürlerle zenginleştiğini ve her noktasında tarihe açılan bir kapı bulunduğunu vurguladı: "Şanlıurfa öyle bir şehirdir ki neresine dokunursanız tarihe açılan bir kapı bulursunuz."

Sunumlar ve Bulgular

Konferansta Şanlıurfa'daki arkeolojik alanlar olan Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Sefertepe ve Ayantepe gibi sahaların, insanlığın avcı-toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişine dair kanıtlar sunduğu vurgulandı. Gülpınar, Göbeklitepe’nin insanlık tarihine dair bilinenleri kökten değiştiren bir miras olduğuna dikkat çekti.

Konferans kapsamında bir video gösterimi yapılarak Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri dinleyicilere aktarıldı. Prof. Dr. Necmi Karul, yerleşik hayatın başlangıcını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Barbara Horejs "Göbeklitepe: Yüzeyin altına bir bakış" başlıklı sunumunu yaparken, Dr. Cem Kınay "Medeniyetten Kültürel Deneyime Küresel Bir Yolculuk" başlıklı sunumla katkı sağladı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ise kültür, bilim ve diplomasinin kesiştiği bu tür etkinliklerin yeni ufuklar açmasını diledi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de yürütülen kazı çalışmalarının anlatıldığı bir konferans düzenlendi. Viyana Diplomasi Akademisi'nde gerçekleştirilen konferansta, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar konuşma yaptı.

