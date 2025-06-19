DOLAR
39,55 -0,1%
EURO
45,58 -0,54%
ALTIN
4.285,15 -0,19%
BITCOIN
4.123.128,85 0,68%

Viyana'da İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Viyana'da düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırıları protesto edildi. Göstericiler, adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 22:31
Viyana'da İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Viyana'da İsrail'in Saldırılarına Tepki

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarına karşı büyük bir gösteri düzenlendi. "İsrail'in saldırganlığına son" sloganının öne çıktığı etkinlikte, katılımcılar Filistin ve İran bayrakları taşıdı. Gösteri, kent merkezindeki Mariahilfer Strasse'de toplandı.

Adalet Çağrısı

Göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'de soykırıma hayır" ve "İran'dan ellerinizi çekin" gibi sloganlar atarak, İsrail'in saldırgan tutumlarının sonlandırılmasını istedi. Protestonun organizatörlerinden biri olan Amina, burada yaptığı konuşmada, farklı din ve etnik kökenden bireylerin dünyanın gözü önünde yaşanan adaletsizliğe karşı seslerini yükseltmek için toplandığını vurguladı.

Amina, "7 gün 24 saat kimin saldırgan olduğunu günbegün canlı yayında görüyoruz, ancak buna karşı çok sayıda insan, özellikle hükümetler, İsrail'in bir terör devleti olduğu ve dünyaya uğursuzluk yaydığı hususunda sessiz kalmayı tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekildi

Etkinlik sırasında Gazze'de 50 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Amina, bu insanların teröristmiş gibi lanse edilmesinin büyük bir utanç olduğunu ifade etti. Diğer bir aktivist olan Paria Jazayeri ise İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması'na taraf olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlendiğini belirtti.

Jazayeri, İsrail'in Orta Doğu'daki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu ve NPT'ye taraf olmadığını vurgulayarak, "Şimdi soruyorum; biz gerçekten barış, istikrar ve uluslararası hukuku önemsiyorsak, neden çifte standart uyguluyoruz?" dedi. Barışın, tarafsız ve eşit uygulamalarla mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, İsrail’in Filistin ve İran’a yönelik...

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, İsrail’in Filistin ve İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, İsrail’in Filistin ve İran’a yönelik...

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, İsrail’in Filistin ve İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

İLGİLİ HABERLER

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Bisikletli Çocuğa Panelvan Çarptı: Hayatını Kaybetti
2
Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası Ankara'da Yapıldı
3
Mavi Gök Nerede Oyununun Prömiyeri Tuzla'da Gerçekleşiyor
4
Başkent'te Sanatseverlerle Buluşan 'Doğunun Fırçası' Resim Sergisi
5
Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 6 Şüpheli Gözaltında
6
Bülent Turan, Çanakkale'de Recep Bulan'ın Cenaze Törenine Katıldı
7
Konya'da Otelin Penceresinden Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!