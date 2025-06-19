Viyana'da İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

Viyana'da İsrail'in Saldırılarına Tepki

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarına karşı büyük bir gösteri düzenlendi. "İsrail'in saldırganlığına son" sloganının öne çıktığı etkinlikte, katılımcılar Filistin ve İran bayrakları taşıdı. Gösteri, kent merkezindeki Mariahilfer Strasse'de toplandı.

Adalet Çağrısı

Göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze'de soykırıma hayır" ve "İran'dan ellerinizi çekin" gibi sloganlar atarak, İsrail'in saldırgan tutumlarının sonlandırılmasını istedi. Protestonun organizatörlerinden biri olan Amina, burada yaptığı konuşmada, farklı din ve etnik kökenden bireylerin dünyanın gözü önünde yaşanan adaletsizliğe karşı seslerini yükseltmek için toplandığını vurguladı.

Amina, "7 gün 24 saat kimin saldırgan olduğunu günbegün canlı yayında görüyoruz, ancak buna karşı çok sayıda insan, özellikle hükümetler, İsrail'in bir terör devleti olduğu ve dünyaya uğursuzluk yaydığı hususunda sessiz kalmayı tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekildi

Etkinlik sırasında Gazze'de 50 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Amina, bu insanların teröristmiş gibi lanse edilmesinin büyük bir utanç olduğunu ifade etti. Diğer bir aktivist olan Paria Jazayeri ise İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması'na taraf olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlendiğini belirtti.

Jazayeri, İsrail'in Orta Doğu'daki tek nükleer silah sahibi ülke olduğunu ve NPT'ye taraf olmadığını vurgulayarak, "Şimdi soruyorum; biz gerçekten barış, istikrar ve uluslararası hukuku önemsiyorsak, neden çifte standart uyguluyoruz?" dedi. Barışın, tarafsız ve eşit uygulamalarla mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, İsrail’in Filistin ve İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen gösteride, İsrail’in Filistin ve İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.