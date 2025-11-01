Viyana'da 'Peygamberimizin Modelliğinde Aile İçi İletişim Dili' Semineri

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen seminer, ATİB genel merkezinde gerçekleştirildi ve Türk ile Müslüman toplumundan çok sayıda katılımcıyı ağırladı.

Seminerde öne çıkan konular

Programda Hz. Muhammed'in çocuklarla kurduğu sevgi temelli ilişki ile birlikte hoşgörü, sabır, affetme ve anlayış temelli yaklaşım ayrıntılarıyla ele alındı.

Viyana Din Hizmetleri Müşavir Vekili Nasuh Aydemir, konuşmasında uzmanların bu hafta Avusturya genelinde, ATİB bünyesinde hizmet veren 62 camide insanlarla buluşarak aile içi iletişim konusunu anlattıklarını aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Dr. Elif Arslan seminerde "Peygamberimizin Modelliğinde Aile İçi İletişim Dili" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Arslan, mutlu ve huzurlu bir yuvanın sağlıklı iletişimden geçtiğini vurgulayarak, "İyi niyetle kurulan güçlü iletişim bağları, evi yuvaya, aileyi cennete çevirir." dedi.

Programın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

