Viyana'da Yüzlerce Kişi 'Barış, Tarafsızlık ve Egemen Avusturya' İçin Gösteride

Viyana'da "Barış, Tarafsızlık ve Egemen Avusturya" Gösterisi

Hükümete Gazze ve silah sevkiyatları nedeniyle tepki

Viyana'da yüzlerce kişi, barış, tarafsızlık ve egemen bir Avusturya talebiyle bir araya geldi. Göstericiler, kentin merkezi Christian Broda Platz meydanında toplandı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortak çağrısıyla düzenlenen eylemde, katılımcılar Avusturya hükümetini çatışma bölgelerine silah sevkiyatı yapmaya devam etmekle ve Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e destek vermekle suçladı.

Gösteride Avusturya ve Filistin bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, "Özgürlük, barış, tarafsızlık" ve "Filistin için özgürlük" sloganları attı; bazı pankartlarda "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Barış ve tarafsızlığımız için" ifadeleri yer aldı.

Göstericiler, Avusturya'nın European Sky Shield (Avrupa Gökyüzü Kalkanı) girişimini desteklemesinin ülkenin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek, hükümeti savaş hazırlıkları yerine tarafsızlığı korumaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu'ndan Slovak milletvekili Lubos Blaha, konuşmasında Avrupa Birliği'nin silahlanma yarışına girmesini eleştirdi. Blaha, "Rusya'ya yaptırım uyguluyoruz, ancak Avrupa Birliği Gazze'deki soykırıma göz yumuyor ve işte asıl suç budur. Bu bir savaş suçudur. (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu bir savaş canavarıdır, bir savaş suçlusudur." dedi.

Blaha, AB ve ABD liderlerinin İsrail ile işbirliği yaparak Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu savundu ve soykırımın normalleşmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Blaha, Netanyahu'nun ve soykırımı destekleyenlerin sonunun hapiste bitmesi gerektiğini söyledi.

