Vize'de Denize Giriş 27-29 Ağustos'ta 3 Gün Yasaklandı

Kırklareli Vize'de olumsuz hava nedeniyle 27-29 Ağustos'ta tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı; Jandarma denetleyecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:35
Vize'de Denize Giriş 27-29 Ağustos'ta 3 Gün Süreyle Yasaklandı

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlar kapatıldı

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 27-29 Ağustos tarihlerinde ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

