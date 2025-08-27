Vize'de Denize Giriş 27-29 Ağustos'ta 3 Gün Yasaklandı

Vize'de Denize Giriş 27-29 Ağustos'ta 3 Gün Süreyle Yasaklandı
Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlar kapatıldı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 27-29 Ağustos tarihlerinde ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.