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Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Vodafone, HangiKredi ile iş birliği yaparak 60.000 TL sıfır faizli kredi sunuyor. 6 ay vadeli bu kampanya kaçırılmayacak!

Yayın Tarihi: 16.07.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 14:51
Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Vodafone'lulara Büyük Fırsat: Sıfır Faizli İhtiyaç Kredisi!

Artan enflasyon karşısında borcu olan ya da acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların sunduğu fırsatları yakından takip ediyor. Türkiye'nin önde gelen kredi karşılaştırma platformu HangiKredi, Vodafone ile gerçekleştirdiği önemli iş birliğini duyurdu. Bu kampanya kapsamında, Vodafone hat sahibi müşterilere özel olarak 60.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve %0 faizli ihtiyaç kredisi imkânı sunuluyor. Ayrıca, bu kampanya dahilinde dosya masrafı gibi ek ücretlerin de olmayacağı belirtildi.

6 Ay Boyunca Sıfır Faizle Geri Ödeyin

Son dönemde artan enflasyon ve hayat pahalılığı, nakit akışını düzenlemekte zorlanan birçok vatandaş için %0 faiz oranlı kredilerin cazibesini artırıyor. Örneğin, bu fırsattan yararlanan bir Vodafone müşterisi, 60.000 TL'lik krediyi 6 ay boyunca aylık 10.000 TL'lik sabit taksitlerle geri ödeyebilecek.

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Sadece Kredi Değil, Check-up da Hediye!

HangiKredi ve Vodafone iş birliği, kullanıcılarına sadece finansal bir destek sunmakla kalmıyor; aynı zamanda finansal sağlıklarını kontrol etme imkânı da tanıyor. Kampanya kapsamında, Vodafone müşterileri VDF100 kodunu kullanarak HangiKredi üzerinden ücretsiz Finansal Rapor alma hakkına sahip olabilecekler.

Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bu kampanya, yalnızca Vodafone hat sahiplerine yöneliktir. Başvurular, HangiKredi'nin resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilmektedir. İlgili kampanya sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Başvurunuz, HangiKredi'nin anlaşmalı olduğu bankalar tarafından hızla değerlendirilecek ve sonuç tarafınıza bildirilecektir. Kredi onayı ise, her başvuruda olduğu gibi kişinin kredi skoruna (KKB puanı) ve bankanın kendi kredi değerlendirme politikalarına bağlı olacaktır.

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