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Volkan Konak ve Yaşar Bodrum'da Coşkulu Konser Verdi

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında Bodrum'da konsere katılan Volkan Konak ve Yaşar, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 00:51
Volkan Konak ve Yaşar Bodrum'da Coşkulu Konser Verdi

Volkan Konak ve Yaşar'dan Unutulmaz Bir Gece

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçılar Volkan Konak ve Yaşar, hayranlarıyla buluştu.

Konserlerin Detayları

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilçe merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde aynı anda fener alayı gerçekleştirildi. Ardından, her iki bölgede konser programları yapıldı.

Volkan Konak, Bodrum Belediye Meydanı'nda sahne alarak binlerce hayranının önünde performans sergiledi. Kalabalığın yoğun ilgiyle takip ettiği konser, gece boyunca devam etti.

Turgutreis Mahallesi'nde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda Yaşar, sevilen şarkılarını seslendirerek dinleyenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Gece, konser sonunda geç saatlere kadar sürdü ve katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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