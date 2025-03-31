Volkan Konak Yarın Son Uğurlamasına Hazırlanıyor

Volkan Konak İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde bir konserde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Volkan Konak, burada yaşamını yitirdi. Sanat dünyası büyük bir kayıp yaşarken, Konak'ın cenaze töreni yarın düzenlenecek.

Cenaze Töreni Detayları

Yapımcı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından sanatçının cenaze program bilgilerini duyurdu. Yarın öğle namazını müteakip Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının naaşı, dua ve gözyaşları arasında memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine defnedilecektir.