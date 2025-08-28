Von der Leyen: Rusya'ya azami baskı — 19. sert yaptırım paketi yolda

Von der Leyen: Rusya'ya "azami baskıyı" sürdüreceğiz

Kiev'deki AB Delegasyonu'na düzenlenen hava saldırısı sonrası yeni yaptırım adımları sinyali

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyonu binasının Rusya kaynaklı hava saldırısında hasar görmesinin ardından Moskova'ya karşı "azami baskıyı" sürdüreceklerini açıkladı.

Von der Leyen, binanın zarar görmesinden dolayı çok öfkeli olduğunu belirterek saldırının Temmuz'dan bu yana başkente yönelik "en ölümcül dron ve füze saldırısı" olduğunu söyledi.

Başkan, Kiev'deki AB Delegasyonu'nda görevli Büyükelçi Yardımcısı ile görüştüğünü ve personelden yaralanan olmadığını bildirdi. Von der Leyen, iki füzenin 20 saniye içinde Delegasyon'un 50 metre uzağına düştüğünü aktardı.

Bu saldırının Rusya'nın Ukrayna'yı terörize etmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini gösterdiğini savunan von der Leyen, "Bu nedenle Rusya'ya azami baskı uygulamayı sürdürüyoruz" dedi ve bunun yaptırım rejiminin sıkılaştırılması anlamına geldiğini vurguladı. Yakında 19. sert yaptırım paketini açıklayacağız ifadelerini kullandı.

Ayrıca von der Leyen, Ukrayna'nın savunmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin çalışmaların ilerletildiğini belirtti.

Ukrayna için "komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz" nitelemesini kullanan von der Leyen, yarın AB'nin dayanışmasını göstermek amacıyla Birliğin Rusya ve Belarus'la sınırlarını güçlendiren ve koruyan 7 üye ülkeyi ziyaret edeceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ise saldırıyı kınayarak Kiev'deki AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü bildirmişti.