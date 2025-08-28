DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,05 -0,49%
ALTIN
4.493,25 -0,28%
BITCOIN
4.632.691,47 -0,53%

Von der Leyen: Rusya'ya azami baskı — 19. sert yaptırım paketi yolda

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyonu'na yönelik saldırı sonrası Rusya'ya "azami baskı" uygulanacağını ve 19. yaptırım paketinin yakında açıklanacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:54
Von der Leyen: Rusya'ya azami baskı — 19. sert yaptırım paketi yolda

Von der Leyen: Rusya'ya "azami baskıyı" sürdüreceğiz

Kiev'deki AB Delegasyonu'na düzenlenen hava saldırısı sonrası yeni yaptırım adımları sinyali

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyonu binasının Rusya kaynaklı hava saldırısında hasar görmesinin ardından Moskova'ya karşı "azami baskıyı" sürdüreceklerini açıkladı.

Von der Leyen, binanın zarar görmesinden dolayı çok öfkeli olduğunu belirterek saldırının Temmuz'dan bu yana başkente yönelik "en ölümcül dron ve füze saldırısı" olduğunu söyledi.

Başkan, Kiev'deki AB Delegasyonu'nda görevli Büyükelçi Yardımcısı ile görüştüğünü ve personelden yaralanan olmadığını bildirdi. Von der Leyen, iki füzenin 20 saniye içinde Delegasyon'un 50 metre uzağına düştüğünü aktardı.

Bu saldırının Rusya'nın Ukrayna'yı terörize etmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini gösterdiğini savunan von der Leyen, "Bu nedenle Rusya'ya azami baskı uygulamayı sürdürüyoruz" dedi ve bunun yaptırım rejiminin sıkılaştırılması anlamına geldiğini vurguladı. Yakında 19. sert yaptırım paketini açıklayacağız ifadelerini kullandı.

Ayrıca von der Leyen, Ukrayna'nın savunmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmak amacıyla Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına ilişkin çalışmaların ilerletildiğini belirtti.

Ukrayna için "komşumuz, ortağımız, dostumuz ve gelecekteki üyemiz" nitelemesini kullanan von der Leyen, yarın AB'nin dayanışmasını göstermek amacıyla Birliğin Rusya ve Belarus'la sınırlarını güçlendiren ve koruyan 7 üye ülkeyi ziyaret edeceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ise saldırıyı kınayarak Kiev'deki AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Yaşlılık Çalıştayı: 2. Yaşlılık Şurası'na Yol Haritası
2
YEE'den Sırbistan Polislerine Türkçe Eğitimi: Sıla Yolu İletişimine Destek
3
Kırşehir'de 1344 Kaçak Cinsel Ürün Ele Geçirildi — 1 Gözaltı
4
İngiltere, British Council'a Zarar Sonrası Rus Elçiyi Dışişleri'ne Çağırdı
5
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
6
Erdoğan ile Zelenskiy Telefonda Görüştü: İkili İlişkiler ve Barış Süreci
7
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırıları: Hizbullah hedefleri vuruldu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun