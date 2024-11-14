Vuslat Derneği, Gazze'de Günlük 2 Bin Ekmek Dağıtıyor

Vuslat Derneği'nden Gazze'ye İnsani Yardım

Vuslat Derneği, İsrail'in devam eden saldırıları altında olan Gazze'de gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla günde 2 bin ekmek dağıtımına başladı. Dernekten yapılan açıklamalara göre, 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlatılan saldırıların ardından insani yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ekmek Yardımı Projesi

Vuslat Derneği, Ekmek Yardımı Projesi ile Gazze halkının temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Gazzeli savaş mağduru kadınların zor şartlar altında inşa ettikleri küçük tandır fırınlarında pişirilecek ekmeklerin malzemeleri dernek tarafından temin ediliyor. Bu fırınlarda yapılan günlük 2 bin ekmek, dernek görevlileri tarafından çadır kentlerindeki ve kamplardaki savaş mağduru ailelere ulaştırılıyor.

Dernek Başkanı'ndan Açıklama

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, Gazze’de bir yılı aşkın süredir devam eden katliamların halkın ihtiyaçlarını artırdığını vurgulayarak, temel gıda maddeleri konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını belirtti. Taştan, "Gazze'deki katliamın ilk gününden itibaren barınma, gıda, sağlık, temizlik ve kişisel bakım gibi ihtiyaçlara yönelik bir dizi proje gerçekleştirmekteyiz. Günlük dağıttığımız ekmeklerle de kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını hafifletmeye çalışıyoruz. Gazze’de sürdürdüğümüz insani yardım faaliyetleri, zulüm son bulana dek devam edecek," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.