Wadephul: Orta Doğu'da İki Devletli Çözüm ve Gazze'de Derhal Ateşkes Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cakarta'da iki devletli çözüme vurgu yaparak Gazze için derhal ateşkes çağrısında bulundu; ekonomik işbirliği de gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:28
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Orta Doğu'da barışın sağlanması için iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı ve Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Wadephul'ün açıklamaları

Bakan Wadephul, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da mevkidaşı Sugiono ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Wadephul, Hepimizin hedefi belli, müzakere edilmesi gereken iki devletli çözüm. ifadelerini kullandı.

Almanya'nın "İsrail'in dostu ve ortağı" olarak bu konuda sorumluluğu bulunduğunu belirten Wadephul, çatışmanın barışçıl şekilde çözülmesinin tüm tarafların çıkarına olduğunu söyledi ve Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Endonezya'nın değerlendirmesi

Bakan Sugiono, Gazze'deki insani durumun felaket seviyesinde olduğunu vurguladı ve iki devletli çözümün önemine işaret ederek Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Ekonomik işbirliği ve KEPA müzakereleri

Sugiono, Almanya'nın Endonezya'nın Avrupa'daki ana ticaret ortağı ve yatırımcısı olduğunu belirterek geçen yıl ticaret hacminin 6,15 milyar dolar olduğunu, Almanya'nın 2024'te Endonezya'ya 343 milyon dolartan fazla yatırım yaptığını aktardı.

Endonezya ve Almanya arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEPA) müzakerelerinin 2026'da sonuçlanabileceği ifade edildi. Sugiono, KEPA'nın özellikle ekonomik sektörde iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı artırma fırsatlarını genişleteceğini söyledi.

Ayrıca Sugiono, Almanya'nın "Adil Enerji Geçişi Ortaklığı" aracılığıyla Endonezya'nın temiz enerji geleceğine yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde yatırım taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

