Washington'da Eğitim Uçuşunda Düşen MH-60 Black Hawk: 4 Asker Hayatını Kaybetti

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, MH-60 Black Hawk tipi helikopterin 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'ün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Açıklamada, helikopterde bulunan 4 askerin yaşamını yitirdiği ve askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayı'na bağlı olduğu aktarıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin resmî bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar, yetkili makamlar tarafından paylaşılmaya devam edecek.