Washington'da Filistin Destekçileri Biden Yönetimini Protesto Etti

Filistin destekçileri, Washington'da Dışişleri Bakanlığı önünde Biden yönetimini Gazze politikasını protesto etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:24
Washington'da Filistin Destekçileri Biden Yönetimini Protesto Etti

ABD Başkentinde Filistin Destekçileri Ortaya Çıktı

ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin'i destekleyen göstericiler, Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı binası önünde bir araya geldi.

Protesto Sloganları ve Talepler

Göstericiler, Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı hedef alarak, "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" ve "Vergi dolarlarımızın Filistinlilerin katliamında kullanılmasını istemiyoruz" diyerek sloganlar attı.

"Biden'ın politikası soykırım", "Konuşun, bağırın, gücünüzü kullanın", "İsrail öldürüyor", ve "Vergi dolarlarımla İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıyan protestocular, güçlü bir mesaj vermeye çalıştı.

Polisin Güvenlik Önlemleri

Gösterinin yapıldığı bölgede polis, güvenlik önlemlerini artırdı. Biden ve Blinken, dış politika değerlendirmesi için bakanlık binasına konvoyla ulaştığında, göstericiler "Savaş suçlusu" şeklinde sloganlar atarak tepki gösterdiler.

Biden'ın Dış Politika Açıklamaları

Biden, dün yaptığı konuşmada, Orta Doğu ve Gazze konusundaki dış politika değerlendirmesine değinerek, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız" dedi.

Başkan Biden, Gazze'deki durumun çözülmesi için geçen yaz kamuoyuna açıkladığı ateşkes önerisi üzerinde aylar süren çalışmalardan sonra sonuca ulaşmaya yakın olduklarını belirtti.

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