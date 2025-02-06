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Washington'da Netanyahu'ya Filistin Protestosu

Barış yanlısı aktivistler, Netanyahu'yu Washington'daki otelde protesto ederek 'savaş suçlusu' olarak tutuklanması gerektiğini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:40
Washington'da Netanyahu'ya Filistin Protestosu

Netanyahu'ya Protesto: 'Savaş Suçlusu'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington ziyareti sırasında kaldığı otelde barış yanlısı aktivistler tarafından protesto edildi. Protestocular, Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak tutuklanması gerektiğini savundu.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washington'da bulunan Netanyahu, otelinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen bir gösteriyle karşılaştı. "Code Pink" adlı savaş karşıtı kadın örgütü üyelerinin düzenlediği eylemde, göstericiler ellerinde "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlarla otelin giriş katında ve lobisinde seslerini yükseltti.

Protestoculardan biri, çevredeki kalabalığa yüksek sesle, "Netanyahu bu otelde kalıyor, kendisi savaş suçları ve soykırım dolayısıyla uluslararası toplum nezdinde suçludur. Başka bir ülkede olsa tutuklanması gerekirdi, bizim ülkemizde ise Başkanımız tarafından misafir ediliyor." dedi.

Gösteriye devam eden bir diğer Code Pink üyesi, "Netanyahu'nun elinde 300 binden fazla Filistinlinin kanı var. Binyamin Netanyahu bizim jenerasyonumuzun Hitleri'dir." şeklinde seslenerek protestolarını sürdürdü.

Protestocular, otelin lobisinde gösterilerini tamamladıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldılar. Netanyahu, Salı günü Trump ile bir araya geldikten sonra Kongre üyeleriyle de çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti.

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