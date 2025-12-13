DOLAR
Washington'da Sel: Mahsur Kalanlar Helikopter ve Teknelerle Kurtarıldı

Washington'daki yoğun yağış sel felaketine dönüştü; Sumas'ta çatıda mahsur kalan 4 kişi ABD Sahil Güvenlik tarafından helikopterle, çok sayıda kişi ise teknelerle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:38
Washington'da Sel: Mahsur Kalanlar Helikopter ve Teknelerle Kurtarıldı

Washington'da sel: Helikopter ve teknelerle kurtarma operasyonu

ABD’nin Washington eyaletinde etkili olan yoğun yağış, yerleşim yerlerinde yaygın sel baskınlarına yol açtı. Sular bazı noktalarda evlerin çatısına kadar yükseldi ve birçok mahalle sular altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları

Sumas şehrindeki bir evde 4 kişi, yükselen su nedeniyle çatıya çıkarak yardım bekledi. ABD Sahil Güvenlik ekipleri, çatıda mahsur kalan bu 4 kişiyi helikopterle güvenli bölgeye taşıdı. Bazı aileler ise teknelerle tahliye edilerek diğer güvenli alanlara götürüldü. Sel sularında mahsur kaldıktan sonra aracın üzerine çıkan bir kişi de kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eyalet çapında etki

Yaşanan sel birçok bölgede binlerce kişinin tahliyesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından eyalet genelinde acil durum ilan edildi ve kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

