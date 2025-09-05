Washington'da Ulusal Muhafız Görev Süresi 30 Kasım'a Uzatıldı

Geçici komutan Blanchard duyurdu

ABD'nin başkenti Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafızların görev süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Kararı, Washington Ulusal Muhafızlarının geçici komutanı Tuğgeneral Leland Blanchard X sosyal medya hesabından açıkladı.

ABC News'un aktardığına göre, bu uzatma kapsamında yaklaşık 950 Ulusal Muhafız'ın başkentteki görevlerine devam etmesi planlanıyor. Açıklamada, bu uzatmanın diğer eyaletler tarafından başkente gönderilen 1300 görevliyi kapsamadığı belirtildi.

Kamu güvenliği acil durumu ve önceki adımlar

Başkentte güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan edilmiş; Başkan Donald Trump, Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızların kente konuşlandırılacağını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başındaki Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanı için "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etti.

Pentagon, 14 Ağustos'ta başkentte görev yapması için 800 Ulusal Muhafız'ın yerleştirildiğini açıklamıştı. Ayrıca West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi birçok eyalet, acil durum kapsamında bölgeye yüzlerce Ulusal Muhafız göndermeye karar vermişti.