DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,22 -0,19%
ALTIN
4.706,31 -0,33%
BITCOIN
4.659.171,73 -2,35%

Washington'da Ulusal Muhafız Görev Süresi 30 Kasım'a Uzatıldı

Washington'daki Ulusal Muhafızların görevleri Tuğgeneral Leland Blanchard tarafından 30 Kasım'a kadar uzatıldı; yaklaşık 950 asker görevde kalacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:33
Washington'da Ulusal Muhafız Görev Süresi 30 Kasım'a Uzatıldı

Washington'da Ulusal Muhafız Görev Süresi 30 Kasım'a Uzatıldı

Geçici komutan Blanchard duyurdu

ABD'nin başkenti Washington'da konuşlandırılan Ulusal Muhafızların görev süresi 30 Kasım'a kadar uzatıldı. Kararı, Washington Ulusal Muhafızlarının geçici komutanı Tuğgeneral Leland Blanchard X sosyal medya hesabından açıkladı.

ABC News'un aktardığına göre, bu uzatma kapsamında yaklaşık 950 Ulusal Muhafız'ın başkentteki görevlerine devam etmesi planlanıyor. Açıklamada, bu uzatmanın diğer eyaletler tarafından başkente gönderilen 1300 görevliyi kapsamadığı belirtildi.

Kamu güvenliği acil durumu ve önceki adımlar

Başkentte güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan edilmiş; Başkan Donald Trump, Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızların kente konuşlandırılacağını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başındaki Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanı için "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etti.

Pentagon, 14 Ağustos'ta başkentte görev yapması için 800 Ulusal Muhafız'ın yerleştirildiğini açıklamıştı. Ayrıca West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi birçok eyalet, acil durum kapsamında bölgeye yüzlerce Ulusal Muhafız göndermeye karar vermişti.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temyiz Mahkemesi 'Timsah Alcatraz'ın Faaliyetini 'Şimdilik' Sürdürmesine Karar Verdi
2
Trump'tan Yarı İletken İthalatına 'Hatırı Sayılır' Tarife Uyarısı
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Aile Yılı' İlanıyla Okullarda Aile Temalı Etkinlikler Artacak
4
Erdoğan: Ordunun Disiplini Milletimize Hizmetin Temelidir
5
Kırklareli'nde Ayçiçeği Hasadı Sürüyor: Verimde Yaklaşık %50 Düşüş
6
Bakan Göktaş Darülaceze Bağışçılarıyla Buluştu: 'Hayırseverlik Dünyayı Değiştirecek'

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor