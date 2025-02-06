West Point, Kadınlar ve Azınlık Kulüplerini Kapatma Kararı Aldı

West Point'ten Tartışmalı Karar

ABD Askeri Akademisi West Point, kadınlar ve azınlıklarla ilgili öğrenci kulüplerini kapatma kararı aldı. New York'taki akademiden 4 Şubat'ta yayımlanan bildirimde, ordunun ve Savunma Bakanlığının "çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık" (DEI) programına uygun olarak, bu tür kulüplerin faaliyetlerine son verildiği belirtildi.

Uygulamanın Detayları

Bildiride ayrıca, kapatılmayan kulüplerin de Donald Trump yönetiminin kurallarına uyduklarından emin olunması için yetkililere denetletilmeleri gerektiği ifade edildi. Kapatılan kulüpler arasında Asya-Pasifik Forumu Kulübü, Latin Kültürü Kulübü, Ulusal Siyah Mühendisler Topluluğu Kulübü ve Kadın Mühendisler Topluluğu Kulübü bulunuyor.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Üzerine Açıklama

West Point açıklamasında, akademide 100'den fazla kulüp bulunduğu ve askeri politikalar çerçevesinde öğrencilerin ilgi alanlarını takip edebilmeleri için fırsatların sunulmaya devam edileceği vurgulandı. Geoffrey Easterling, kapatılan kulüplerden birinin eski üyesi olarak, kulüplerin herkes için açık olduğunu ve farklı kültürlere sahip öğrencilerin bir araya gelmesini desteklediğini dile getirdi.

DEI Programı Nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı, iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında daha adil bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Trump yönetimi, 20 Ocak'ta bu programlarla ilgili önemli bir kararname imzalayarak, DEI uygulamalarının kaldırılmasına yönelik adımlara başlamıştı. Bunun ardından, Savunma Bakanlığı 1 Şubat'ta kültürel farkındalık ayları ile ilgili resmi kaynakların kullanılmayacağını belirten bir bildiri yayımladı.