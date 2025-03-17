Witkoff: Gazzeliler İçin Tüm Alternatifleri Araştırıyoruz

Steve Witkoff, Gazze'deki yaşam şartlarını iyileştirmek için alternatifler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 03:02
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 03:02
Witkoff: Gazzeliler İçin Tüm Alternatifleri Araştırıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazzeliler için "daha iyi bir yaşam sağlayacak tüm alternatifleri" araştırdıklarını belirtti.

Witkoff, CBS News kanalının "Face the Nation" programına verdiği mülakatta güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme ve Putin'in "ateşkes arayışında samimi olup olmadığı" sorulan Witkoff, "Her iki taraf arasındaki sorunları azalttık. Bence çok ilerleme kaydettik ve bu toplantı da bunun altını çiziyor." yanıtını verdi.

Witkoff, Trump ve Putin'in bu hafta telefonda görüşeceğine yönelik beklentisine dair soruya, "Şunu varsayıyorum ki biliyorsunuz, Başkanın ilk döneminden beri gerçek bir ilişkileri var. Başkan Putin ile yaptığım ilk ziyaretten sonra zaten konuştular. Bence iki başkan arasında çok olumlu ve yapıcı bir görüşme olacak." şeklinde yanıtladı.

Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planına ilişkin Witkoff, "Gazzeliler için daha iyi bir yaşam sağlayacak tüm alternatifleri ve seçenekleri araştırdığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Witkoff, şu anda "çatışmaya" bir çözüm getirmek istediklerini kaydetti.

Trump'ın Gazze Planları

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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