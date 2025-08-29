Witkoff, Ukraynalı Yetkililerle 'Çok Verimli' Barış Görüşmeleri Yaptı

Witkoff, Ukraynalı Yetkililerle 'Çok Verimli ve Yapıcı' Barış Görüşmeleri Yaptı

New York'ta BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi temaslar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, New York'ta Ukraynalı yetkililerle Rusya ile barış sürecine ilişkin "çok verimli ve yapıcı" görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fox News'e konuşan üst düzey yetkililere göre

Witkoff, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısı öncesinde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kislitsya ile bir araya geldi.

Trump yönetiminden yetkililer, görüşmenin Ukrayna ile Rusya'nın bir araya gelerek savaşı sona erdirmek için anlaşmaya varma hedefini yeniden teyit etme amacına hizmet ettiğini belirtti. ABD, iki taraf arasında barış sağlanması konusunda iyimserliğini koruyor.

Haberde ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırılarına devam ettiği vurgulandı.