WMO: La Nina Geliyor, Küresel Sıcaklıklar Hâlâ Ortalamanın Üzerinde Bekleniyor

WMO güncellemesi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina etkinliğinin Eylül ayından itibaren etkili olmaya başlayabileceğini açıkladı. Buna rağmen raporda, sıcaklıkların dünyanın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde seyretmeye devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Örgütün yayımladığı güncelleme raporunda, "La Nina, eylülden itibaren hava ve iklim modellerini etkilemeye başlayabilir. Ancak La Nina'nın geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Mevcut iklim koşulları ve tahminler

Raporda, Mart 2025’ten bu yana El Nino ve La Nina koşullarının görülmediği, nötr iklim koşullarının devam ettiği belirtildi. Ekvator Pasifik bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin ortalamaya yakın seyrettiği ve bunun olası La Nina olayının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabileceği ifade edildi.

WMO, eylül-kasım döneminde hem kuzey yarımküre hem de güney yarımkürenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiğini aktardı.

Tahminlerin önemi

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "El Nino ve La Nina için mevsimsel tahminler ve bunların hava durumumuz üzerindeki etkileri önemli bir iklim istihbarat aracıdır." ifadelerini kullandı.

Saulo, bu tahminlerin tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kilit sektörlerde milyonlarca dolarlık ekonomik tasarruf sağladığını ve hazırlık ile müdahale eylemlerine rehberlik edildiğinde binlerce hayat kurtardığını belirtti.

El Nino ve La Nina nedir?

Pasifik Okyanusu'nda görülen El Nino olayı, öncelikle kıyı bölgelerinde, ardından küresel ölçekte sıcaklık artışına yol açıyor. Bunun tersi olan La Nina ise dünya genelinde daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor. Bu iki olay arasındaki geçiş dönemlerinde ise nötr (doğal) iklim koşulları hakim oluyor.