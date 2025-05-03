DOLAR
38,54 -0,02%
EURO
43,62 0,13%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.714.706,74 0,66%

X-Waters Antalya Festivali: 30 Ülkeden Bin Sporcu Su Sporlarında Yarıştı

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali, 30 ülkeden bin sporcu ile renkli anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:32
X-Waters Antalya Festivali: 30 Ülkeden Bin Sporcu Su Sporlarında Yarıştı

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali, bu yıl kapılarını Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu plajında açarak deniz tutkunlarını bir araya getirdi. Festivale, yaklaşık 30 ülkeden bin sporcu katıldı.

Keyifli Bir Başlangıç

Yüzme yarışlarının startı, Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından verildi. Yarışlar, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Erkek ve Kadın Yarışlarında Dereceler

Yüzme yarışlarında erkekler kategorisinde Aleksandr Kaluzhskii birincilik elde ederken, Vladimir Gusev ikinci ve Gennadii Bynin üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ekaterina Sokolova birinci, Varvara Grigorova ikinci ve Sofya Koval üçüncülüğü elde etti.

Ödüller ve Eğlence

Dereceye giren sporcular, organizasyon kapsamında düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı. Ayrıca organizasyon alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası bir konser vererek katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali, sporun ve eğlencenin bir arada yaşandığı bu unutulmaz anlarla sona erdi.

X-Waters Antalya Uluslarararası Su Sporları Festivali kapsamında yüzme yarışları yapıldı.

X-Waters Antalya Uluslarararası Su Sporları Festivali kapsamında yüzme yarışları yapıldı.

X-Waters Antalya Uluslarararası Su Sporları Festivali kapsamında yüzme yarışları yapıldı.

X-Waters Antalya Uluslarararası Su Sporları Festivali kapsamında yüzme yarışları yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Kilis'te Gazeteciler, İsrail'in Saldırılarına Protesto Düzenledi
3
Bakırköy'deki Yangın: İş Yeri Zarar Gördü
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası ile İlişkilerin Güçlendirilmesine Vurgu Yaptı
5
TEKNOFEST KKTC'de Baykar Standında İHA Deneyimi!
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılışı: 'Bir Mühür Daha Vuruyoruz'
7
Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı, 20 Gözaltı

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi