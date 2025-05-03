X-Waters Antalya Festivali: 30 Ülkeden Bin Sporcu Su Sporlarında Yarıştı

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali, bu yıl kapılarını Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu plajında açarak deniz tutkunlarını bir araya getirdi. Festivale, yaklaşık 30 ülkeden bin sporcu katıldı.

Keyifli Bir Başlangıç

Yüzme yarışlarının startı, Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından verildi. Yarışlar, katılımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Erkek ve Kadın Yarışlarında Dereceler

Yüzme yarışlarında erkekler kategorisinde Aleksandr Kaluzhskii birincilik elde ederken, Vladimir Gusev ikinci ve Gennadii Bynin üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ekaterina Sokolova birinci, Varvara Grigorova ikinci ve Sofya Koval üçüncülüğü elde etti.

Ödüller ve Eğlence

Dereceye giren sporcular, organizasyon kapsamında düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı. Ayrıca organizasyon alanında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası bir konser vererek katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

X-Waters Antalya Uluslararası Su Sporları Festivali, sporun ve eğlencenin bir arada yaşandığı bu unutulmaz anlarla sona erdi.

X-Waters Antalya Uluslarararası Su Sporları Festivali kapsamında yüzme yarışları yapıldı.

X-Waters Antalya Uluslarararası Su Sporları Festivali kapsamında yüzme yarışları yapıldı.