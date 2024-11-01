Yabancı Öğrencilerden 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi'ne Yüksek İlgi

Yabancı Öğrenciler 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi'ni Fırsat Olarak Görüyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) öncülüğünde Gaziantep'te gerçekleştirilen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi, katılımcı öğrenciler için önemli bir platform haline geldi. Kongre, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Kültür ve Sanat Merkezi'nde dört gün süresince devam edecek ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler kendi alanlarında farklı sunumlar gerçekleştirecek.

Pakistanlı Öğrenci: "Büyük Bir Fırsat"

Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Syed Hani Hussain Zaidi, kongreye katılmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. YTB'nin burslu öğrencisi olan Zaidi, "Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Böyle organizasyonlar her yıl yapılıyor ve bize büyük katkı veriyor. Burada olmaktan çok memnunuz. Burada yazdığımız makaleleri sunacağız," dedi.

Kosovalı Doktora Öğrencisi: "Türkiye’nin Önemli Şehirlerinden Birindeyiz"

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü doktora öğrencisi Gresa Halimi Syla da, Türkiye’de okumanın kendisine sağladığı avantajları dile getirdi. Syla, "Burada olmak için ayrıca farklı bir duygu. Doktora tezimin bir kısmını burada sunacağız. Yıl içinde yaptığım çalışmaları göstereceğim. İlaçlarla ilgili bilgi vereceğim," şeklinde konuştu.

Endonezyalı Öğrenciden Bilime Vurgu

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Raıhanah Rahınan, kongreye katıldığı için kendini şanslı hissettiğini belirtti. Rahınan, "YTB'ye çok teşekkür ederim. Bu projede bir makale yazdık. Ortak bir konuda arkadaşlarla sunum yapacağız," ifadelerini kullandı.

Afrika'dan Gelen Öğrenci: "Farklı Bir Ortam"

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Soliath Fassassi ise Afrika'dan geldiğini ifade ederek, "Dünyanın her yerinden öğrenciler var. Eğitim ve kendimi geliştirmemiz açısından oldukça farklı bir ortam,” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresine katılan öğrenciler, etkinliği fırsat olarak görüyor. Kongreye katılan Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Soliath Fassassi (fotoğrafta), gazetecilere açıklamada bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresine katılan öğrenciler, etkinliği fırsat olarak görüyor. Kongreye katılan Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Soliath Fassassi (fotoğrafta), gazetecilere açıklamada bulundu.