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Yagi Tayfunu Vietnam'da Yıkım Yarattı: Ölü Sayısı 233'e Ulaşıldı

Vietnam'daki Yagi Tayfunu nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi kayıp, 823 kişi yaralı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:16
Yagi Tayfunu Vietnam'da Yıkım Yarattı: Ölü Sayısı 233'e Ulaşıldı

Yagi Tayfunu'nun Yol Açtığı Felaket

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu, büyük bir yıkıma neden oldu. Yerel medya kaynaklarının bildirdiğine göre, tayfun sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e yükseldi.

Kayıp ve Yaralı Sayısı Artıyor

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, tayfunun neden olduğu felaketler sonucunda, halen 103 kişinin kayıp olduğu ve 823 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım ve Kurtarma Operasyonları

Vietnam hükümeti, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma işlemleri için binlerce askeri personel görevlendirirken, kuzey kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yagi'nin Diğer Fırtına Yolculuğu

Tayfun, Filipinler’in kuzey bölgelerine 3 Eylül'de ulaştığında 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu; 26 kişi hala kayıp. Ayrıca, 7 Eylül'de Çin'in Haynan eyaletini etkileyen Yagi sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 95 kişi yaralandı.

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