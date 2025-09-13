Yair Golan: Netanyahu İsrail'i Batı'dan İzole Ediyor

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeyi siyasi olarak Batı'dan izole etmekle suçladı. Golan, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırı ve uluslararası tepkilere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaptı.

Golan açıklamasında: "Netanyahu, İsrail'i siyasi olarak Batı dünyasından izole ediyor. Mısır ve Ürdün ile imzalanan stratejik barış anlaşmalarına zarar veriyor. Netanyahu, Abraham Anlaşmalarını ve bölgesel normalleşme düşüncesini de tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı. Golan ayrıca Başbakanın hakkındaki davalardan ötürü güvenlikle ilgili karar alma yetkisine sahip olmadığını savundu.

Golan, "bu kötü hükümeti değiştireceklerini ve İsrail'i kurtarıp yeniden inşa edeceklerini" dile getirdi.

Muhalefetten ortak tepki

Yair Lapid, ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri, yaptığı açıklamada Netanyahu liderliğindeki hükümetin İsrail'in uluslararası itibarını yerle bir ettiğini ve yerine yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini kaydetti.

Katar saldırısı ve uluslararası tepki

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmalarında Mısır'la birlikte arabuluculuk rolünü üstlenen Katar'a yönelik saldırısına pek çok ülkeden tepki geldi. BM Güvenlik Konseyi 11 Eylül'de İsrail'in Doha'daki saldırısını görüşmek üzere toplanmıştı.

Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle 15 Eylül'de Doha'da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi düzenlenmesine karar verildi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde (2020) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.