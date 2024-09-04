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Yair Lapid'den Netanyahu Hükümetine Eleştiri: Savaşın Bitmesi Şart

Lapid, Netanyahu hükümetini savaşı sürdürmekle suçlayarak barış için esir takası anlaşmasının gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:15
Yair Lapid'den Netanyahu Hükümetine Eleştiri: Savaşın Bitmesi Şart

Yair Lapid, İsrail Hükümetini Savaşla Suçladı

İsrail'de muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, mevcut hükümeti savaşı sürdürmekle eleştirerek, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin barış istemediğini savundu. Lapid, "Bu hükümet var oldukça savaş devam edecek. Barış yapmayı bilmiyorlar, istemiyorlar. Bu kabul edilemez. İsrail bu savaşı kendi şartlarıyla bitirmeli," dedi.

Savaşın Sonlandırılması Gerekiyor

Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasının yapılmasının, İsrail'in güvenliği ve ekonomik durumu açısından kritik olduğunu vurguladı. "Bir an önce esir takası anlaşmasıyla savaşı bitirmenin İsrail'in güvenliğine ve çıkarlarına olduğuna inanıyorum," şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun hükümetinin savaşı tercih ettiğini belirten Lapid, bu durumun gerçek sorunlardan kaçmak anlamına geldiğini aktardı. "Değişim ve savaşı sonlandırma zamanı gelmiştir," ifadesini kullandı.

Lapid'den Ben-Gvir Açıklaması

Bir basın toplantısında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile bir düğünde el sıkışıp sıkışmadığına dair bir soru üzerine Lapid, "Ben-Gvir ile tek kelime konuşmadım ve elini sıkmadım. Ben terör destekçileriyle el sıkışmam," yanıtını verdi.

Netanyahu'nun Müzakere Stratejisi Eleştiriliyor

Öte yandan, Netanyahu hükümetinin, Hamas ile ateşkes ve esir takası müzakerelerinde mevcut önerilere yeni maddeler ekleyerek anlaşmaya yanaşmadığı iddia ediliyor. Müzakereleri zorlaştıran bu eklemelerin, özellikle Mısır-Gazze sınır hattındaki kontrol ısrarının büyük bir engel teşkil ettiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, geçtiğimiz Eylül ayında Gazze Şeridi'ndeki bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaştığını açıklamıştı. Gazze'de tutulan esirlerin aileleri, Netanyahu'yu 6 esirin ölümünden sorumlu tutarak, esir takası anlaşmalarını baltalayan tutumunu eleştirdi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, 10 aydan fazla sürede toplam can kaybı 41 bine yaklaşmış durumda. Bu durum, bölgedeki insani kriz ve felaketi daha da derinleştiriyor.

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