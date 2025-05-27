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Yalçın, 27 Mayıs Darbesi Üzerine Çarpıcı Değerlendirmelerde Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'deki vesayetin doğuşundaki rolünü vurguladı ve sergi hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:34
Yalçın, 27 Mayıs Darbesi Üzerine Çarpıcı Değerlendirmelerde Bulundu

Yalçın'dan 27 Mayıs Darbesine İlişkin Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında etkileyici değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, "AK Parti, bu ülkede vesayeti geriletmiş ve çökertmiş partinin adıdır. Uzun mücadelelerin sonunda, kendimiz de fiili darbe teşebbüslerine maruz kalarak, bu ülkede darbeyle halkın iradesinin elinden alınamayacağını göstermek AK Parti hükümetlerine nasip oldu," dedi.

27 Mayıs'ın Türkiye Tarihindeki Yeri

27 Mayıs 1960'ın Türkiye demokrasi tarihindeki ilk darbe olduğunu belirten Yalçın, bu hadisenin diğer darbeler için bir zemin hazırladığını ifade etti. Ayrıca, bu dönemde Demokrat Parti hükümetinin halkın iradesiyle iktidara geldiğini hatırlatarak, cuntacılar tarafından görevden alındığını kaydetti. Bu olayların, ülke demokrasi tarihi açısından "acayip bir acı ve utanç verici" olduğunu dile getirdi.

Vesayet Zihniyetinin Doğuşu

Yalçın, Yassıada yargılamaları sırasında Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın haksız yere idam edildiğini hatırlatarak, "27 Mayıs, hem bu utanç verici durumu hem de vesayet kavramını beraberinde getirmiştir. Halkın oyunu alan hiçbir hükümetin tam anlamıyla iktidar olmasına izin vermeyen bir düzenek kuruldu," dedi.

Vesayetle Mücadele Sergisi

Yalçın, AK Parti olarak her yıl 27 Mayıs'ta ülkedeki vesayet mekanizmalarını anlatmaya çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" adıyla bir sergi düzenlediklerini dile getirdi. Serginin üç bölümden oluştuğunu ifade eden Yalçın, ilk bölümde Demokrat Partinin iktidara gelişi ve halkın ona gösterdiği ilgiyi vurguladıklarını; ikinci bölümde ise yaşanan darbe sürecinin nasıl bir zemin oluşturduğunu anlattıklarını söyledi.

Dersler Çıkarmak ve Uyarılar

Yalçın, sergi aracılığıyla 27 Mayıs'ın sadece bir tarih olmadığını, aynı zamanda bir darbecilik geleneğinin başlangıcı olduğunu da ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti. AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana vesayet ve darbe teşebbüsleriyle mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayan Yalçın, "Bu ülke vesayetten kurtulmuş olsa da, bu zihniyet hala birileri arasında dipdiri yaşamaktadır. Bu durumda 27 Mayıs meselesi üzerinden ders çıkarma yükümlülüğümüz devam etmektedir," dedi.

Yalçın, açıklamalarının ardından sergiyi gezerek detaylı bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs 1960...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs 1960...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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