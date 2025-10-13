Yalçın Ağrı'da: 'Terörsüz Türkiye' ve Türkiye Yüzyılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Ağrı'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'nda düzenlenen "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programda Yalçın, ülkenin güvenlik, ekonomi ve bölgesel politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu

Yalçın, (Terörsüz Türkiye süreci) ile ilgili olarak, "Eğer bu sonuçlanırsa, Türkiye'de terör denilen bir mesele kalmazsa, Türkiye'nin sokakları, dağları, dereleri, tepeleri..." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin maliyetine dikkat çeken Yalçın, ülkenin güvenliğinin sağlanması halinde ekonomik kaynakların vatandaşların lehine döneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bu (Terörsüz Türkiye süreci) sonuçlanırsa, Türkiye'de terör denilen bir mesele kalmazsa, Türkiye'nin sokakları, dağları, dereleri, tepeleri güvenli hale gelirse o milyar dolarlar, trilyon dolarlar hepimizin cebine kalacak."

"Türkiye Yüzyılı" hedefi

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "Türkiye Yüzyılı" kavramının önemine işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı demek, önümüzdeki yüzyılda yaşanacak değişimlere en iyi ayak uyduran ülkelerden birisi olmak istiyoruz ve önümüzdeki yüzyılı kaçırmadan dünyanın en büyük güçlerinden birisi haline gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Bilgi ve endüstri çağlarını örnek gösteren Yalçın, "Nasıl endüstri çağını kaçırdıysanız, bilgi çağını da kaçırırsanız bütün endüstri çağında yaşadığınız sorunların bir benzerini yüzyıllar boyunca tekrar yaşayabilirsiniz" uyarısında bulundu ve "Türkiye Yüzyılı"nın ülkeyi yeni döneme hazırlamak için üretildiğini kaydetti.

Savunma sanayii ve bölgesel güç

Geçmişte silah üretiminde sınırlı kalan Türkiye'nin bugün İHA ve SİHA'larını dünyanın dört bir yanına sattığını vurgulayan Yalçın, "Bugün Azerbaycan'a, Karabağ'da yardım edebiliyorsak o ancak güçlü bir Türkiye ile mümkün oluyor" dedi.

Yalçın, dünya siyasetinde kendi haklarını koruyan ülkelerin öne çıktığını belirterek, Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla daha bağımsız hareket etme imkânı kazandığını ifade etti: "Türkiye, artık kendi kaynaklarıyla, kendi ayaklarının üzerinde durabilme şansına ilk kez ulaşmış durumda."

Filistin ve Gazze değerlendirmesi

Yalçın, İsrail'in Gazze ve Filistin'deki uygulamalarına dikkat çekerek, Filistin meselesinin tarihsel boyutuna işaret etti. Filistinlilerin 1947'den bu yana devlet kuramadıklarını ve topraklarından sürüldüklerini anlatan Yalçın, "Kendi topraklarında soykırıma uğruyorlar. Kendi topraklarında evlerinden, yurtlarından ediliyorlar. Çocukları katlediliyor. 77 yıldır bu zulüm oluyor insanlara." dedi.

Yalçın, İslam dünyasının güçsüzlüğünün ve Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğin, Gazze'ye istenen desteğin sağlanamamasına neden olduğunu belirtti: "Biz, Gazze'ye aynı desteği veremiyoruz çünkü onlar güçlü, biz zayıfız. Biz, zayıf olduğumuz için birbirimize düşmüşüz."

Program ve katılımcılar

Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasında ve küresel-bölgesel gelişmelerde barışın hakim olması için önemli girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Programa İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yakup Karataş, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, partililer ve öğrenciler katıldı.

