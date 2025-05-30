Yalçın'dan Anayasa Çalışmalarına Çağrı: Kılık Kıyafet Özgürlüğü Güvence Altına Alınmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde başörtüsü özgürlüğünün teminat altına alınması gerektiğini vurguladı. Yalçın, bu doğrultuda hazırlanan imza kampanyasında 5 milyon 293 bin imza toplandığını açıkladı.

Memur-Sen tarafından başlatılan kampanyada, aile yapısının korunması ve inanç temelli ayrımcılıklara karşı kalıcı bir güvence oluşturulması hedefleniyor. Yalçın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a imzaları teslim etmeden önce düzenlediği basın toplantısında, "Bu kampanyamız ile birlikte Türkiye genelinde aile kurumunu koruma amacıyla harekete geçtik" dedi.

Çankaya kapısında açıklamalarda bulunan Yalçın, bazı kesimlerin toplumsal cinsiyet dayatmaları ile sapkın ilişkileri normalleştirmeye çalıştığını ifade ederek, bu durumun aile yapısını tehdit ettiğini aktardı. Ayrıca, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'na taşıdıkları birçok dava ve şikayetin, kılık kıyafet özgürlüğü konusundaki tutarsızlıkları ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Yalçın, "Bazı kişiler bu özgürlüğü hazmedemiyor. Yönetmelikle çözülemeyecek bu mesele, Anayasa'nın 24'üncü maddesiyle güvence altına alınmalıdır" dedi.

Ali Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimizin gösterdiği irade, kararlılığımızı güçlendiriyor. Aileye değer veren, başörtüsüne anayasal özgürlük tanıyan bir değişiklik için TBMM'yi inisiyatif almaya davet ediyoruz."

Toplanan imzaların ardından Yalçın ve beraberindekiler, Meclis'e giriş yaparak teslimat işlemlerine geçtiler.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM Çankaya kapısında, aile yapısının korunması ve kılık kıyafet özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması amacıyla Memur-Sen tarafından başlatılan imza kampanyasında toplanan 5 milyon 293 bin imzanın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim edilmesi öncesinde basın açıklaması yaptı. Yalçın, burada, "Anayasa'nın 24'üncü maddesinde başörtüsü özgürlüğü teminat altına alınmalı ve bir düzenleme yapılarak inanç temelli ayrımcılıklara, dayatmalara karşı kalıcı bir güvence oluşturulmalıdır." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TBMM Çankaya kapısında, aile yapısının korunması ve kılık kıyafet özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması amacıyla Memur-Sen tarafından başlatılan imza kampanyasında toplanan 5 milyon 293 bin imzanın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim edilmesi öncesinde basın açıklaması yaptı. Yalçın, burada, "Anayasa'nın 24'üncü maddesinde başörtüsü özgürlüğü teminat altına alınmalı ve bir düzenleme yapılarak inanç temelli ayrımcılıklara, dayatmalara karşı kalıcı bir güvence oluşturulmalıdır." dedi.