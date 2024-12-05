Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ünlü ressam Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen, serbest temalı resimlerin yarıştığı Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması ödülleri, Kadıköy'deki Kaş Sanat Galerisi'nde törenle sahiplerini buldu.

Yarışma Detayları

Resim sanatına ve güzel sanatlara ilgi çekmek, geleceğin önemli ressamlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen yarışmada, 18-40 yaş arası amatör ve profesyonel sanatçıların imza attığı 350'den fazla eser değerlendirildi.

Ödül Kazananlar

Yarışmada birincilik ödülünü Emre Çalış, ikincilik ödülünü Abbas Tuncer, üçüncülük ödülünü ise Furkan Yurdakul kazandı. Ayrıca, mansiyon ödüllerine Azize Kınalıoğlu ve Berna İnan layık görüldü.

Jüri Üyeleri

Başkanlığını Yalçın Gökçebağ'ın üstlendiği yarışmanın jürisinde ressam ve akademisyen Prof. Dr. Kıymet Giray, Prof. Dr. Fevzi Karakoç, Prof. Dr. Veysel Günay, Prof. Dr. Zahit Büyükişleyen, Prof. Dr. Özlem Üner, grafik sanatçısı ve akademisyen Dr. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, ressam Resul Aytemür ve Mahir Güven yer aldı.

Yalçın Gökçebağ'dan Açıklama

Yarışmaya ve sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan Gökçebağ, bu etkinliğin ilk yarışma faaliyeti olduğunu belirterek, "Çok heyecanlı dakikalar geçirdik ve çok güzel anılarla süsledik. Ödül alanlar da bu kadar iyi bir jüri tarafından değerlendirilmekten dolayı çok memnundular. Bunları inşallah ileride özgeçmişlerine yazacaklar. Bu da bir sanatçının, ressamın ilerideki oluşumunda çok önemli bir ayak." dedi.

Hem ödül almanın hem de böyle bir sergiye katılmanın ressamlar açısından önemini vurgulayan Gökçebağ, "Bugünlerde bir şey fark ediyorum. Ortalık çok durgun. Böyle yarışmalar, ödüllerle resim dünyasını harekete geçirmek de güzel bir şey. Eserler arasından 14 tanesi sergilenmeye değer bulundu. Bu 14 eserin içerisinden de üç yarışma, iki de mansiyon ödülü verdik. Boya fiyatları o kadar pahalı ki, bu ödüller az bile. Keşke gençlere daha fazla ödüller verebilsek. Umarım önümüzdeki yıllarda bunu yayarak daha fazla gencin istifade etmesini sağlayabiliriz." diye konuştu.

Sergilenen eserler, 19 Aralık'a kadar Kaş Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

Ünlü ressam Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen, serbest temalı resimlerin yarıştığı "Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması" ödülleri, Kadıköy'deki Kaş Sanat Galerisi'nde törenle sahiplerini buldu. Yalçın Gökçebağ, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ünlü ressam Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen, serbest temalı resimlerin yarıştığı "Yalçın Gökçebağ Resim Yarışması" ödülleri, Kadıköy'deki Kaş Sanat Galerisi'nde törenle sahiplerini buldu. Yalçın Gökçebağ, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.