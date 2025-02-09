Yalnızçam Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Ardahan'da Kayak Sezonu Coşkuyla Başladı

Ardahan'da, kayak tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olan Yalnızçam Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan açılışının ardından yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkaslar'ın kesişim noktasında yer alan bu göz alıcı merkez, sarışam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkıyor.

Güneşli Hava, Yoğunluğu Artırdı

Hafta sonu güneşli hava koşulları, kayak tutkunlarının ilgisini artırdı. Merkeze gelen ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapmak için sabah saatlerinden itibaren pistleri doldurdular.

Kayak Keyfi Yaşayanlar Anlatıyor

Vatandaşlardan Necdet Bilgin, açılışın ardından Yalnızçam Kayak Merkezi'ni ziyaret ettiğini ve kaymanın tadını çıkardığını belirtti: "Kar harika. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gayet güzel. Çok güzel bir yoğunluk var." İfadeleriyle merkeze olan ilgiyi dile getirdi.

Kayakseverlerin dolup taştığı Yalnızçam Kayak Merkezi, sezon boyunca daha fazla ziyaretçi bekliyor.

Ardahan'da, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakseverler, açılışı dün yapılan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ardahan'da, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakseverler, açılışı dün yapılan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.