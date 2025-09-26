Yalova Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Yakalandı

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:57
Yalova Adliyesi girişinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda adı açıkça verilen şüpheli ile mağdurlar arasında husumet olduğu öğrenildi.

Olayın ayrıntılarına göre, Ö.A. (31), husumetli olduğu öğrenilen H.T. (40) ve E.K.'ye (77) adliye binası girişinde silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.T.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Saldırıda bacağından yaralanan E.K., ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ö.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yetkililer, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

