Yalova Adliyesi'ndeki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Tutuklandı

Yalova Adliyesi önündeki 26 Eylül silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan üç zanlıdan Ömer A. ve kardeşi Z.A. tutuklandı; amca Ş.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:48
Olay ve gözaltılar

Yalova Adliyesi önünde 26 Eylül'de meydana gelen silahlı saldırıda Halis T. (40) hayatını kaybetmiş, çevrede bulunan E.K. (77) bacağından yaralanmıştı. Olayın ardından üç zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan Ömer A. ile kardeşi Z.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da yakalanan amcası Ş.A. ise SEGBİS aracılığıyla savcılık ve nöbetçi hakimliğe bağlandı.

Soruşturma ve karar

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından üç zanlı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Ömer A. ile kardeşi Z.A.'nın tutuklanmasına karar verirken, Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili işlem ve tutuklama süreci, Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yalova'dan SEGBİS aracılığıyla katılmak üzere adliyeye gelen Halis T.'nin aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuya düşürülmesiyle başlamıştı.

